Ken Frank wird per 1. Oktober 2020 die Leitung des Ticketvermarkters See Tickets (ehemals Starticket) übernehmen. Er folgt auf Christof Zogg, der das Unternehmen verlassen wird, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit Frank übernehme «ein langjähriger Mitarbeiter und erfahrener Ticketing-Fachmann» die Führung des Schweizer Ticketingunternehmens. Nachdem er während mehrerer Jahre als COO von Starticket die Bereiche Client Success Management, Customer Services und Event Services verantwortete, war er seit 2016 als Chief Product Officer und stellvertretender CEO tätig. Ken Frank wird als Managing Director von See Tickets Switzerland an Karim Ayari (CEO Continental Europe, See Tickets) berichten.

See Tickets hatte Starticket per 1. Januar 2020 von der TX Group übernommen (persoenlich.com berichtete). Neben der Schweiz ist See Tickets in acht anderen europäischen Ländern (Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Portugal, Spanien, Niederlande, Grossbritannien) sowie in den Vereinigten Staaten tätig und beschäftigt insgesamt über 500 Mitarbeitende. (pd/cbe)