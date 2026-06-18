Publiziert am 18.06.2026

Die Zürcher Beraterin Monika Liechti hat 114 Deutschschweizer Marketingfachleute zum KI-Einsatz in ihrem Arbeitsalltag befragt. Die Ergebnisse zeigen eine hohe Nutzungsquote, aber strukturelle Hürden bei Sicherheit und Governance — besonders ausgeprägt im Mittelstand.

Laut der nicht-repräsentativen Erhebung, die zwischen dem 15. Mai und 11. Juni 2026 durchgeführt wurde, gibt nur eine von 114 befragten Personen an, KI bewusst nicht einzusetzen. Am häufigsten genutzt wird KI für Texterstellung (92 Prozent), Strategie und Konzeption (80 Prozent) sowie Bildgenerierung (71 Prozent). Als wichtigsten Vorteil nennen 88 Prozent der Nutzenden die Zeitersparnis bei Routineaufgaben.

Als grösste Hürde für einen stärkeren Einsatz werden Sicherheitsbedenken (43 Prozent) und Datenschutzbedenken (39 Prozent) genannt — häufiger als fehlendes Know-how (31 Prozent) oder knappes Budget (12 Prozent). Besonders auffällig: Im Mittelstand (50 bis 249 Mitarbeitende) liegen die Sicherheitsbedenken mit 65 Prozent am höchsten, während die Nutzung von Kampagnen-Automatisierung mit 6 Prozent am tiefsten ausfällt.

Ein weiterer Befund betrifft die Weiterbildungsform: Einmalig geschulte Personen berichten in dieser Stichprobe am seltensten von Qualitätsgewinnen (13 Prozent) und nennen keine Kosteneinsparungen (0 Prozent). Wer sich KI hingegen selbst oder laufend aneignet, weist deutlich höhere Werte aus. Gleichzeitig zeigt sich, dass mehr Investitionen in Tools und Schulungen seitens der Arbeitgeber nicht automatisch zu fortgeschrittener Nutzung führen.

Die Stichprobe wurde via LinkedIn und Direktkontakt rekrutiert und umfasst überproportional Grossunternehmen (54 Prozent mit 250+ Mitarbeitenden). Die Branchenzugehörigkeit der Teilnehmenden konnte laut Angaben der Herausgeberin aufgrund eines technischen Fehlers nicht ausgewertet werden. Liechti & Co bietet Marketingteams KI-Beratung an. (pd/cbe)