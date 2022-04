Jährlich erkranken in der Schweiz 6200 Frauen an Brustkrebs und 1400 sterben daran. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung und die häufigste Krebstodesursache bei den Schweizer Frauen.

Regelmässige Bewegung und gesunde Ernährung können das Brustkrebsrisiko senken. Deshalb bietet Pink Ribbon eine 4500 Kilometer langen Schleifenroute an, um die Bevölkerung zu motivieren, Bewegung in den eigenen Alltag einzubauen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der Schleifenroute möchte Pink Ribbon Schweiz die Bevölkerung daran erinnern, wie wichtig regelmässige Bewegung ist. Egal, welche Sportart und egal, wie viele Kilometer zurückgelegt werden – bei der Pink Ribbon Schleifenroute kann jeder mitmachen und ein Zeichen der Solidarität setzen.

Das Projekt wird dieses Jahr von engagierten Pink Ribbon Ambassadoren wie Christa Rigozzi, Eliane Müller, Caroline Chevin, Jesse Ritch, Franco Marvulli und diversen weiteren unterstützt, denn auch für sie ist es eine Herzensangelegenheit, die Früherkennung von Brustkrebs zu fördern. Die Schleifenroute bietet über 100 Etappenvorschläge an, die zu Fuss, mit dem Velo oder den Rollerblades zurückgelegt werden können. Jeder Einzelne erhält so die Möglichkeit, im eigenen persönlichen Rahmen einen Beitrag für noch mehr Aufmerksamkeit zum Thema Brustkrebs zu leisten und etwas für die eigene gesundheitliche Vorsorge zu tun. Auf der Website werden die zurückgelegten Kilometer zeitgleich addiert und symbolisch füllt sich die pinke Schleife.

Der Nutzer bekommt über 100 Routenempfehlungen und kann seinen eigenen Streckenabschnitt auf den Übersichts- und Detailkarten selbst auswählen und planen. Diverse Suchfunktionen, Darstellung der Touren mit interaktivem Höhenprofil, Ausdruck der Toureninformationen als PDF-Datei, Download von GPX-Dateien, mobiloptimierte Darstellung etc. – dies sind nur einige der fantastischen Features, welche die Website dem Nutzer bietet. Umfangreiche Kommentarfunktionen für eine dialogorientierte Darstellung lassen die Website zu einer aktiven Community-Plattform wachsen. Die Schleifenroute ist Teil der grössten europäischen Outdoor-Plattform «Outdooractive».

2C Communication, die Gründerin von Pink Ribbon Schweiz, engagiert sich seit 2007 für die Sensibilisierung und Aufklärung von Brustkrebs und konnte über die letzten Jahre über 2,2 Millionen Franken für wichtige Brustkrebsprojekte und die Forschung weitergeben. (pd/mj)