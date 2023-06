Blue Sport: Kinder erhalten Einblick in die Sportberichterstattung

Am Sonntag, 23. Juli haben Kinder zwischen 10 und 14 Jahren die Gelegenheit, in einem Schweizer Fussballstadion an der Übertragung der Live-Sendung von Blue Sport mitzuwirken, heisst es in einer Medienmitteilung des Sportsenders.

Die Kinder unterstützen dabei die Blue-Sport-Reporter, -Kommentatoren und -Produzenten bei ihren Aufgaben. Sie können auch selbst mitanpacken, beispielsweise bei den Interviews mit den Fussballstars.

Blue Sport biete so den jüngsten Fans einen Einblick in die Sportberichterstattung und zeige auf, was rund um ein Fussballspiel an Einsatz geleistet wird, so das Unternehmen weiter.

Kinder, respektive ihre Eltern können sich mittels eines kurzen Motivationsvideos für den

Blue Sport Kids Day bewerben. (pd/nil)