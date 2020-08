Generali, Bligg und die Swiss Music Awards (SMA) wollen die Welt der Musik für Kinder zugänglich machen. Gemeinsam haben die drei Partner das Programm «SMA Kids by Generali» zur Förderung junger Talente im Alter von sechs bis zwölf Jahren entwickelt. Kernelement des Programms sind fünf eintägige Workshops in den Städten Zürich, Luzern, Bern, Fribourg und Basel. Es geht darum, dass die Kinder die Musik für sich entdecken, in sie eintauchen und sich musikalisch austoben können. «Sie sollen Selbstvertrauen aufbauen und an das eigene Talent glauben», schreibt Generali in einer Mitteilung.

Unter anderen erarbeiten die Kinder gemeinsam mit Bligg einen Song. Dieser wird im Oktober lanciert. Der Erlös wird vollumfänglich an die «The Human Safety Net Switzerland Foundation» fliessen.

«Wir freuen uns sehr, dass der Erlös des Songs, den Bligg zusammen mit den Kindern aufnimmt, sozial benachteiligten Familien in der Schweiz zugutekommt», lässt sich Mike Fuhrmann, Chief Marketing & Communications Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Generali Schweiz, in der Mitteilung zitieren. (pd/eh)