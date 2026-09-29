Klexx: Kinderrätsel für das Migros Magazin

Publiziert am 29.09.2026

Die auf Kinder- und Familienkommunikation spezialisierte Agentur Klexx entwickelt für das Migros Magazin ein wöchentliches Rätselformat. Es ist das erste Projekt, das Klexx für die Migros realisiert, wie die Agentur mitteilt. Die «Mimigs Kinderrätsel» drehen sich um die sechs Superhelden der Mimigs und erscheinen auf Deutsch und Französisch in 52 Ausgaben im Jahr.

Die Rätsel richten sich abwechselnd an Kinder von 4 bis 7 und von 8 bis 11 Jahren. Es kommen unterschiedliche Rätselarten zum Einsatz, etwa Suchen, Knobeln und Kombinieren. Klexx konzipiert und entwickelt die Rätsel laufend. Über einen QR-Code und eine URL verweist jedes Rätsel auf die Mimigs-Landingpage und verbindet das gedruckte Format so mit dem digitalen Angebot.

Ein wöchentliches Format müsse vertraut wirken und zugleich überraschen, erklärt Petar Dakovic, Managing Director von Klexx. Die Mimigs sorgten für Wiedererkennung, die Aufgabe der Agentur sei es, daraus jede Woche etwas Neues für Kinder zu entwickeln. (pd/spo)