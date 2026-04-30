AI in Marketing: Konferenz verzeichnet Teilnehmerrekord

Publiziert am 30.04.2026

Die zweite Ausgabe der AI in Marketing Konferenz hat am Mittwoch im The Circle am Flughafen Zürich einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt. Über 500 Fachpersonen aus Marketing, Kommunikation und Technologie nahmen an der eintägigen Veranstaltung teil – rund ein Viertel mehr als an der Premiere 2025.

Auf vier parallel bespielten Bühnen präsentierten 41 Expertinnen und Experten in zwölf Keynotes, elf Masterclasses und einem Panel Themen wie generative AI, Agents, Automatisierung von Marketingprozessen sowie rechtliche Fragestellungen im Umgang mit KI. Zu den Referierenden gehörten Daniela Nyarko von Canva, Claudio Mirti von Microsoft, Anna Habighorst von Meta sowie Valerio Stallone von der HWZ.

Unternehmen wie Helvetia und Syngenta sowie Agenturen wie Hase und Igel, Unic, Kuble und Jung von Matt gaben Einblick in ihre KI-Prozesse. Vorgestellt wurden zudem Studien der Universität Bern, von Unic in Zusammenarbeit mit der HWZ sowie von Feinheit zu den Auswirkungen von AI auf Kultur, Gleichstellung und Arbeitsprozesse.

Ergänzt wurde das Programm laut einer Mitteilung durch eine AI Art Exhibition mit Werken von fünf Schweizer AI-Künstlerinnen und -Künstlern sowie einem Panel zur Frage, ab wann KI-generierte Werke als Kunst gelten. Den Abschluss bildete das SkAI Dinner im neunten Stock mit Blick über den Flughafen Zürich.

Die dritte Ausgabe der Konferenz ist für den 21. April 2027 geplant. (pd/cbe)