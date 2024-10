Migros

Konzern investiert in Preissenkungen und Expansion

Wie das Unternehmen am Montag in Zürich bekannt gab, will der Detailhändler in den kommenden Jahren insgesamt 2,5 Milliarden Franken für Preissenkungen, Sortimentsverbesserungen und die Modernisierung seiner Filialen aufwenden.

Ein Schild mit der Aufschrift «Tiefpreis» beim Gemüse in der Migros Limmatplatz, (Bild: Keystone/Michael Buholzer)