Wunderman Thompson: Konzerte in die Westschweiz gebracht

Bei den «Sunrise Skylights Zürisee Sessions» wurden dieses Jahr Fans von Open-Air-Musik ganz besonders verwöhnt: In stimmiger Abendatmosphäre an verschiedenen Uferpromenaden rund um den Zürichsee boten Live-Acts wie Seven, Anna Rossinelli oder James Gruntz auf einer schwimmenden Bühne eine spektakuläre Show.

Damit auch weitere Regionen in den Genuss der Skylights-Sessions kommen, entwickelte Wunderman Thompson für Sunrise eine Verlängerung des Events: Zwei Sunrise-Shops in der Westschweiz wurden zu temporären Konzertbühnen umgewandelt.

Die «Sunrise Skylights Shop Sessions» boten lokal verankerten Musikerinnen und Musikern wie Pat Burgener in Lausanne sowie Lakna in Neuchâtel an bester Passantenlage eine Plattform, um sich live ihren Fans präsentieren zu können, wie die Agentur mitteilte.

