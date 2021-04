Goldbach Publishing erweitert das nationale und internationale Portfolio: Ab sofort vermarktet Goldbach die rund 100 Digitalplattformen und Zeitschriften sowie deren Schweizer Splits des Portfolios von Burda Community Network (BCN) für ausgewählte Kunden in der Schweiz. Die Kooperation gilt auch für ausgewählte Kunden des crossmedialen Klambt-Portfolios (unter anderem: Für Sie, Petra, Funk Uhr Jolie), für dessen Vermarktung BCN ebenfalls zuständig ist.

Eine Kooperation, die sich laut einer Mitteilung «für beide Partner und vor allem für Kunden lohnt»: Durch das breite Themenspektrum der BCN-Print- und Onlinetitel werde das Angebot an Werbemöglichkeiten für Schweizer Kunden insbesondere im deutschen Markt attraktiver. Die Auswahl erstrecke sich von Frauenzeitschriften und -portalen über Reise- und Gesundheitsmagazine beziehungsweise -Websites bis hin zu Finanz- und Wirtschaftstiteln sowie -Digitalplattformen, wodurch Werbetreibende eine vielfältige Zielgruppe erreichen können.

BCN ist weiterhin auch mit einem eigenen Sales-Büro in der Schweiz aktiv. «Die Schweiz ist für BCN ein strategisch sehr relevanter Markt», wird Silke Noak, Head of International Sales bei BCN, in der Mitteilung zitiert. «Mit Goldbach haben wir den starken Partner an unserer Seite, um – zusätzlich zu unseren eigenen Vermarktungsaktivitäten in der Schweiz – neue Kundenpotenziale in noch mehr Branchen sowie geographischen Regionen zu erschliessen.»

Yulia Strotmann, Director International Sales bei Goldbach Publishing ergänzt: «Wir freuen uns, das Angebot für unsere Werbekunden weiter verbessern und ausbauen zu können. Dank der Zusammenarbeit mit BCN können wir umfangreicher beraten und eine noch grössere Vielfalt an Kommunikationslösungen sowie Zielgruppen in der Schweiz und Deutschland anbieten.» (pd/cbe)