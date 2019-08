Mit der neuen Sammelpromotion der Migros werden Junge und Junggebliebene zu wahren Tierexperten. Mit «Animal Planet Mania» können Kundinnen und Kunden Tierstickers sammeln und gehen so auf eine tierische Reise rund um den Erdball. Die Sammelpromotion startet am 13. August 2019 und endet am 30. September 2019. D

as Wichtigste in Kürze: Die «Animal Planet Mania» bietet Spannendes und Wissenswertes über die Tiere dieser Welt. Erlebbar gemacht wird die Tierwelt u.a. mit 3D Augmented Reality Animationen, Videos oder Quizze. Wer im Stickersachet einen «Golden Sticker» findet, gewinnt einen Zoobesuch für die ganze Familie.

Ab Dienstag können sich Kundinnen und Kunden der Migros Krokodile, Pumas oder Wildschweine nach Hause holen. Pro 20 Franken erhält man nach dem Einkauf ein Sachet mit vier Tier-Stickern, schreibt der Migros-Genossenschafts-Bund in einer Mitteilung. Die gesammelten Sticker könnten die Tier-Fans in ein Stickeralbum kleben. Das Album enthalte viele interessante Hintergrundinformationen zu den einzelnen Tieren, zum Beispiel zu ihren jeweiligen Lebensräumen. Die Sticker sind in allen Filialen der Migros, beim Migros-Partner VOI, sowie bei LeShop.ch erhältlich.

Nebst den Informationen im Stickeralbum wartet die «Animal Planet Mania» mit vielen Extras auf. So gibt es in den Sachets scanbare Sticker. Wer diese mit der Migros Play App scannt, kann das Tier in einer 3D-Animation oder in einem Videoclip bestaunen. In 40’000 Sachets ist neben drei Stickern ein sogenannter «Golden Sticker» enthalten, welcher den Gratiseintritt in einen von 21 Zoos und Tierparks in der ganzen Schweiz ermöglicht. Zwei Kinder und zwei Erwachsene können so kostenlos ihre Lieblingstiere der «Animal Planet Mania» aus nächster Nähe beobachten. (pd/wid)