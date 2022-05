Trimarca: Kühles Sommereis für die Gäste

Eins mit der Natur: Diesen Sommer erhalten Gäste im Hotel Saratz in Pontresina zur Begrüssung neben dem Prosecco ein kühles Sommereis. Im Engadiner Superior-Hotel verschmelzen die Welten: Natur und Genuss. Genau darauf zielt die aktuelle Sommerkampagne, die Lust macht, auf 1800 Metern in herrlicher Natur am höchstgelegenen und geheizten Engadiner Freibad Ferien zu machen, wie es in einer Mitteilung heisst. Am Montag startet die Kampagne.

Die Marketingagentur Trimarca zeigt verschiedene Blickwinkel durch Mailings, E-Panels und E-Boards in allen grossen Städten der Schweiz, auf Social Media, im Verpackungsdesign für die feine Naturglace, auf T-Shirts für Mitarbeitende und sogar durch ein Glace-Fahrrad. So erfahren Gäste Natur vom Feinsten.

Eine Gesamtstrategie

«Eins mit der Natur» ist laut Mitteilung «keine einmalige Aktion, sondern Teil eines grossen Ganzen»: «Die Sommerkampagne für das Saratz Pontresina ist Teil der Gesamtstrategie. Wir lancieren und positionieren das Haus mit dem Thema Natur immer wieder anders», lässt sich Inhaber Martin Hilzinger zitieren.

Verantwortlich bei Hotel Saratz Pontresina: Yvonne Urban (Gastgeberin & Leiterin Marketing), Christina Hanna (Content Manager); verantwortlich bei Trimarca: Martin Hilzinger (Strategie & Konzept), Vera Fetz (Projektleitung), Bianca Straub (Konzept & Text), Stefanie Bär und Jani Bernardo (Design); verantwortlich bei Rob Nicolas: Rahel Egli (Digital Marketing Strategy), Michèle Uster (Digital Advertising), Jasmin Suter (Social Media). (pd/cbe)