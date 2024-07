Havas Switzerland Genf: La Dolce Vita in Luzern zelebriert

Publiziert am 12.07.2024

Die schweizweit erste venezianische Gondel machte Halt auf dem Vierwaldstättersee: Vom 21. bis 23. Juni verwandelte sich die Promenade vor dem Grand Hotel National in Luzern in eine «Festa». Das Genfer Village von Havas Switzerland inszenierte den Käse-Brand mit typisch italienischen Gepflogenheiten. Das Highlight bildete laut einer Mitteilung vom Freitag die Degustation auf der originalen Gondola, die speziell für den Anlass aus Venedig importiert wurde und Besucherinnen und Besucher für einmal über Schweizer Gewässer bewegte.

In den sozialen Medien sowie auf den Galbani-Verpackungen in den Geschäften wurde im Vorhinein auf die Aktivierung aufmerksam gemacht. Über eine speziell für den Event kreierte Landingpage konnte man sich für die Gondelfahrten anmelden und mehr über den Event erfahren.

Die dreitägige Degustation lockte laut Angaben der Agentur 1000 Feinschmeckerinnen und Feinschmecker an, die sich durch die verschiedenen Galbani-Leckereien probierten. So habe es das Team vom Havas Village in Genf trotz des Regens geschafft, eine authentische italienische Atmosphäre einzufangen und ein immersives Erlebnis zu schaffen. Dies habe den Event für die Konsumentinnen und Konsumenten zu einem vollen Erfolg gemacht. (pd/cbe)