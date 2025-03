FC Schaffhausen: Langjährige Sponsoren wenden sich ab

Publiziert am 02.03.2025

Keine Ruhe um den FC Schaffhausen (FCS). Der Traditionsclub im Norden der Schweiz, dessen Besitzverhältnisse nach wie vor unklar sind, verliert nun zwei der wichtigsten Medienpartner. Besonders pikant: Die Partnerschaft mit der Brauerei Falken dauerte beinahe 130 Jahre, was schweizweit wohl ein Rekord darstellen dürfte. Dies vermelden die Schaffhauser Nachrichten. Grund seien unterschiedliche Auffassungen über die weitere Zusammenarbeit, wird Falken-CEO Markus Höfler in der Zeitung zitiert. Die Partnerschaft endet per sofort.

Schaffhauser Nachrichten steigen auch aus

Auch die Schaffhauser Nachrichten verzichten künftig auf eine Zusammenarbeit mit dem Challenge-League-Club. «Unter den aktuellen Umständen verzichten wir auf eine Verlängerung der im Juni endenden Partnerschaft», so Nina Siegrist, CEO von Meier+Cie AG, die die Schaffhauser Nachrichten herausgibt.

Beim FCS handelt es sich um einen der ältesten Clubs der Schweiz. 1896 als Fussballclub Victoria gegründet, spielte er auch mehrere Jahre in der obersten Liga und war zudem zweimal im Cupfinal vertreten. Zudem lockte er immer wieder grosse Namen an: So spielten Joachim Löw und Roberto Di Matteo für Schaffhausen, während Jupp Derwall, Rolf Fringer oder Murat Yakin die erste Mannschaft trainierten. Aktuell ist Ciriaco Sforza Trainer. (ma)