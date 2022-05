Dentsu Media: Lara Jelinski wird Chief Executive Officer

Dentsu hat mit Wirkung zu Mai 2022 Lara Jelinski zur neuen Chief Executive Officer von Dentsu Media ernannt. In dieser Funktion verantwortet sie das Mediageschäft von Dentsu in der Schweiz und alle Ergebnisse der operativen Mediamarken Carat, iProspect und Dentsu X, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

«Ich freue mich sehr darauf in meiner neuen Rolle gemeinsam mit dem gesamtem Schweizer Media-Team das Geschäft unserer Kunden und auch Dentsu voranzubringen. Es fühlt sich besonders gut an, in einem Netzwerk zu gestalten und unsere Power durch vielfältige Kompetenzen bei Dentsu zu nutzen, um starke leistungsfähige und integrierte Angebote für unsere Kunden zu entwickeln», wird Lara Jelinski zitiert.

Jelinski folgt auf Jonas Eliassen, der diese Funktion seit 2020 innehatte und sich nach sechs Jahren bei Dentsu dazu entschlossen hat, sich neuen beruflichen Herausforderungen ausserhalb von Dentsu zu stellen. Jelinski berichtet an Georg Berzbach, CEO Media Dentsu DACH, und wird laut Mitteilung «weiterhin gemeinsam mit dem Schweizer Exec Board der Dentsu Media das Wachstum der Kunden vorantreiben».

Lara Jelinski habe in ihrer bisherigen Rolle als Geschäftsführerin des Commercial-Bereichs «massgeblich zur Weiterentwicklung und zum kontinuierlichen Wachstum des Mediageschäfts bei Dentsu beigetragen». Mit ihrem starken Media-Know-how und fast 15 Jahren Agenturerfahrung im Schweizer Markt sei sie bereits seit zwei Jahren Mitglied des Dentsu Media Exec Boards. Sie sei damit in alle unternehmerischen Entscheidungen eingebunden und habe ihre umfassenden Kenntnisse über den Schweizer Medienmarkt und das Agenturgeschäft gewinnbringend mit eingebracht. (pd/cbe)