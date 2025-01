Nova Impact: Larissa Mörgeli wird Partnerin

Publiziert am 14.01.2025

Seit Januar 2020 prägt Larissa Mörgeli den Aufbau der Zürcher Media- und Beratungsagentur mit. Die Digital-Marketing-Expertin war die erste Mitarbeiterin der Boutique-Agentur und hat deren Entwicklung strategisch mitgestaltet.

«Larissa hat von Anfang an eine zentrale Rolle in unserem Unternehmen eingenommen und mit ihrer strategischen Weitsicht und ihrem unternehmerischen Denken massgeblich zum Wachstum und Erfolg der Agentur beigetragen», wird Gründerin Sandra Fehr in einer Mitteilung zitiert.

Nova Impact ist seit fünf Jahren als Dienstleisterin für Media, Kommunikation und Beratung tätig. Mit der Erweiterung des Führungsteams will die Agentur ihre Position im Markt weiter ausbauen. Die Boutique-Agentur setzt dabei auf Kundennähe und nachhaltige Lösungen. (pd/cbe)