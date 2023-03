Coca-Cola: Laura Loos vermarktet auch in Österreich

Laura Loos, seit 2021 Marketingleiterin der Coca-Cola Schweiz GmbH, übernimmt per 1. März zusätzlich die Marketingverantwortung für Coca-Cola GmbH Österreich. Damit leitet sie zwei strategische Märkte und ein Portfolio von 15 Marken. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Laura Loos eine ausgewiesene Führungskraft für diese Rolle gewinnen konnten, welche die Bedürfnisse der beiden Märkte und unser Unternehmen bestens kennt», wird Vincent Rameau, Country Manager Coca-Cola Schweiz, in einer Mitteilung zitiert.

Als Marketingleiterin von Coca-Cola Schweiz sei Laura Loos wesentlich an der erfolgreichen Einführung von «100 Prozent rPET» in der Schweiz beteiligt gewesen (persoenlich.com berichtete). Mittlerweile seien die Flaschen bei den Marken Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite sowie MezzoMix zu 100 Prozent aus recyceltem PET. Allein in der Schweiz können damit jedes Jahr 3300 Tonnen neues PET eingespart werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dieser Wert sei im internationalen Vergleich sehr hoch.

Ebenfalls unter der Leitung von Laura Loos stand die Kampagne zur Einführung von «Valser Labelfree», dem laut eigenen Angaben «ersten Schweizer Mineralwasser, bei dem ein Teil des Sortiments ohne Etikette verkauft wird». Mit dem Etikettverzicht könne die Menge an Verpackungsmaterial reduziert werden.

Am 28. März wurde Laura Loos zudem in den Vorstand der Schweizer Werbe-Auftraggeber-Verband (SWA) gewählt. Sie verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Aufbau und der Pflege von international führenden Marken. Loos absolvierte einen Bachelor in General Management der EBS Universität für Wirtschaft & Recht in Deutschland sowie einen Master of Science in Marketing Communications Management der Copenhagen Business School in Dänemark als Dual-Abschluss in Partnerschaft mit dem CEMS Master in International Management. Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Senior Associate Brand Manager bei Procter & Gamble International Operations S.A. in Genf. Danach wechselte Loos für das Unternehmen nach Spanien, ehe sie 2018 als Senior Brand Manager Sparkling Soft Drinks, Adult & Emerging Brands Switzerland, zu Coca-Cola stiess. (pd/cbe)