Gleich drei neue kreative Köpfe sind am 1. Februar 2023 zu Echowerk gestossen: Mit Dominik Langloh, Lea Cortesi und Selina Bucher konnte der Zürcher Vermarkter drei Personen als Mitarbeitende gewinnen, die sich alle der Wirkung von Wort und Bild verschrieben haben, heisst es in der Mitteilung. Nach dem arbeitsreichen Geschäftsjahr 2022 suchte das Team rund um den Gründer Manuel Schaub nach Verstärkung, um Veranstalter noch besser unterstützen zu können.

Dominik Langloh hat einen Masterabschluss in Visual Communication am Royal College of Art in London, unterrichtete an der ZHDK und stösst als Art Director zu Echowerk. In der Vergangenheit hat der 35-Jährige als Grafikdesigner für bedeutende Auftraggebende gearbeitet. So hat er unter anderem für die Whitechapel Gallery London Projekte umgesetzt und für Pro Helvetia an der Biennale Arte Venedig mitgewirkt.

Lea Cortesi, Master of Arts in Sprache an der Universität Zürich, ergänzt das Team als Texterin. Als solche hat die 37-Jährige schon für Unternehmen und Medien aus den unterschiedlichsten Branchen gearbeitet. Dazu zählen beispielsweise Fairtiq und Namuk.

Selina Bucher steigt als Trainee PR Creation bei Echowerk ein. Die 20-Jährige hat vor kurzem erfolgreich ihre Maturitätsprüfungen absolviert und in ihrer Abschlussarbeit die Wirkung der sozialen Medien analysiert. (pd/wid)