Koller Direct: Leerer Teller macht Armut greifbar

Publiziert am 12.02.2026

Koller Direct entwickelte einen Spendenaufruf mit einem dreidimensionalen Pappteller, den die Empfänger aus dem Kuvert ziehen mussten. Die im November 2025 schweizweit verteilte Kampagne erzielte einen positiven ROI, wie die Agentur am Donnerstag mitteilte.

Die Kampagne basiert auf der Leitfrage «Leerer Teller statt Festmahl?» und stellt den Kontrast zwischen festlicher Fülle und existenzieller Not dar. Der leere Teller in einem quadratischen Kuvert überzeugte laut Agentur durch seine Haptik und 3D-Optik.

Der beiliegende Flyer zeigte auf, wie die Heilsarmee durch freie Betten, gedeckte Tische und offene Ohren in sozialen Angeboten hilft. Die Kampagne enthielt die Geschichte von Nicolas (59), der nach jahrelanger Obdachlosigkeit dank der Heilsarmee Stabilität fand. (pd/cbe)