Zusammenschluss: Leone Ming und Digicube fusionieren

Leone Ming gehört laut eigenen Angaben zur führenden Markenagentur im Liechtenstein und der Region, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit über 20 Jahren arbeitet das Kreativteam «passioniert und mit grosser Freude für nachhaltigen Markenerfolg». Voller Stolz würden «die Löwen» dabei auf 330 stilsichere Brandentwicklungen, 150 smarte Markenkonzepte, 400 kreative Kampagnen und rund 2000 zufriedene «Workshopper» zurückblicken.

Unter dem Motto «Vo Buchs gi Schaa» ist die Digitalagentur Digicube im Juni 2022 nach Liechtenstein umgezogen. Mit ihrem jungen Team produziert sie kreative Digitalkampagnen im alten Riet 156 in Schaan, dem Neubau, in welchem auch das Brauhaus zu Hause ist.

Umfassende Markenkommunikation ohne digitale Kommunikation sei in der heutigen Medienwelt nicht mehr vorstellbar. «Der aktuelle Schritt zur gemeinsamen Kooperation zwischen dem Markenspezialisten und der professionellen Digitalagentur war daher die logische Konsequenz für beide Player, um den Markt künftig umfassend zu betreuen», wie es weiter heisst. Mit über 30 Mitarbeitenden würden die beiden Agenturen Leone Ming und Digicube, die beide weiterhin unter ihrer eigenen Marke auftreten werden, eine geballte Ladung an analogen und digitaler Marketingkompetenz bilden. Beide werden weiterhin unter eigener eigenen Marke auftreten. Ab 2023 agieren sie laut eigenen Angaben «als die grösste Agentur im Land Liechtenstein und in der Region», dabei werden beide Agenturen ihren eigenen Standort in Schaan behalten.

Für beide Agenturen entstehe durch die Zusammenarbeit eine «erbauliche Win-Win-Situation» – denn: «Marktleader im Bereich der Markenkommunikation mit langjähriger Erfahrung trifft auf digitalen Experten für kreative Online-Welten. Diese neue, intensive Kooperation verspricht einen hohen strategischen Vorsprung – mit für Team und Kunden gleichermassen vorteilhaften Aussichten», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Das Leistungsspektrum des digitalen und analogen Ökosystems von Leone Ming und Digicube wird künftig die Bereiche Markenstrategien, Branding & Rebranding, Employer Branding, Crossmediale Werbekampagnen, analoge und digitale Markenkommunikation, Webseiten, Onlineshops sowie Social Media Marketing umfassen.

Für den bestehenden Kundenstamm von Leone Ming bleibe alles wie gehabt – ausser, dass ab 2023 zu der analogen Markenexpertise mit 25 neuen und motivierten Mitarbeitenden die ganze digitale Klaviatur bespielt werde. (pd/tim)