Publiziert am 31.03.2026

Im Zentrum der Kampagne «Ei-Light» steht ein interaktives Gewinnspiel: Ab einem Einkauf von 20 Franken scannen Besuchende einen QR-Code auf einem Flyer, woraufhin übergrosse Ostereier im Center zu leuchten beginnen. Das am stärksten strahlende Ei bestimmt den jeweiligen Sofortgewinn – in Form von Geschenkkarten im Gesamtwert von 10'000 Franken.

Die Promotion wurde im Auftrag von Wincasa umgesetzt. Zimmermann Communications zeichnete für die Konzeption des Keyvisuals sowie die Umsetzung sämtlicher Kampagnenwerbemittel verantwortlich. Compresso übernahm die Realisierung der Promotion vor Ort.

Die Kampagne setzt auf ein durchgängiges Ostermotiv über sämtliche Kanäle hinweg. Im Raum Winterthur kommen F12- und F200-Plakate sowie animierte 9:16-Screens zum Einsatz. Ergänzend sorgen Display Ads und Social-Media-Massnahmen für digitale Reichweite und leiten die Nutzenden direkt zur Aktion. Diverse POS-Werbemittel und Brandings halten das Thema zusätzlich im Center präsent. (pd/cbe)