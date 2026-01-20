20.01.2026

BrandEx Award

Live Lab wird dreifach ausgezeichnet

Die Agentur ist als einzige Schweizer Agentur beim internationalen Wettbewerb für Live-Kommunikation und Markenarchitektur prämiert worden. Der BrandEx Award 2026 fand in Dortmund statt.
Gold erhielt das Projekt «SchmerZH» in der Kategorie «Best Live PR». Silber ging an «Alpiq – Expedition Two» in der Kategorie «Best Motivation / Best Employee Event». Mit Bronze wurde das «Celonis Executive Briefing Center» in der Kategorie «Best Brand Architecture» ausgezeichnet, wie Live Lab mitteilte.

«Dass alle drei Arbeiten auf dieser Bühne ausgezeichnet wurden, ist eine besondere Anerkennung für die Teams und Auftraggeber, die diese Projekte möglich gemacht haben», wird Agenturgründer Maximilian Souchay zitiert.

Der BrandEx Award ist eine internationale Auszeichnung für Live-Kommunikation, Markenarchitektur und Eventformate. (pd/cbe)


