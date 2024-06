Publiziert am 06.06.2024

Auf der neuen Webseite können ab sofort alle eingereichten Projekte eingesehen werden, welche die Jury Ende Mai bewertet hat. Die Award-Show findet am 10. September in den Hallen von JED Events in Zürich/Schlieren statt. Ab dem 5. August kann auf online für den Publikumspreis Public Xaver abgestimmt werden.

Die Seite komme frisch und luftig daher und biete gegenüber der alten Seite einige Features mehr, teilt die Swiss LiveCom Association Expo Event mit, die den Xaver organisiert. Die Website ist neu dreisprachig und mobilfreundlicher gestaltet. In einer virtuellen Hall of Fame sind die Gewinnerinnen und Gewinner der vergangenen Ausgaben ab 2017 aufgeführt. (pd/nil)