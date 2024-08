Aldi Suisse: Livio Hiltbrand wird Markenbotschafter

Der Ski-Alpin-Rennfahrer Livio Hiltbrand holte in der letzten Saison an den Junioren- Weltmeisterschaften Gold in der Abfahrt und Bronze im Super-G. Zudem gewann der 20-Jährige aus Simmental im Berner Oberland die Europacup-Abfahrt 2024 und erhält damit in der Saison 2024/2025 einen Fixstartplatz im Weltcup.

Ab der kommenden Saison erhält Livio Hiltbrand Unterstützung von Aldi Suisse, wie der Detailhändler in einer Mitteilung schreibt. Bis zur Saison 2026/27 wird das Unternehmen Trinkflaschen-Sponsor sowie für dieses Jahr zweiter Helm-Sponsor des jungen Skitalents. Zusätzlich übernimmt Aldi Suisse das Sponsoring der Trainingsstartnummer für die kommende Saison. «Ich freue mich sehr über die Partnerschaft und darüber, dass Aldi Suisse sein Vertrauen in mich setzt. Denn gute Partnerschaften sind eine wichtige Säule zum Erfolg», wird der Skirennfahrer zitiert.



Mit dem Sponsoring von Livio Hiltbrand verstärkt Aldi Suisse sein soziales Engagement in der Sportförderung weiter. «Mit Livio Hiltbrand haben wir den idealen Partner gefunden. Er verkörpert mit seinem Tatendrang und seiner Leidenschaft die Werte, für die Aldi Suisse steht», wird Jérôme Meyer, Country Managing Director von Aldi Suisse zitiert. Im Rahmen der Partnerschaft wird der Skirennfahrer den Detailhändler auch als Markenbotschafter vertreten. (pd/wid)