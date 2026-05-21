Arclight: Lokale Alternative im Programmatic-Markt

Publiziert am 21.05.2026

Das neu gegründete Unternehmen Arclight Technologies AG fokussiert sich auf kuratierte Einkaufsstrategien für Agenturen und Werbetreibende und will damit eine Lücke schliessen, die viele internationale Anbieter offenlassen: mehr Transparenz, mehr Qualität und eine klare Verantwortung gegenüber der Supply Chain. Arclight kombiniert dabei technologische Plattformkompetenz mit operativer Erfahrung aus über vier Jahrzehnten digitaler Werbung und AdTech, heisst es in einer Mitteilung.

Die beiden Gründer Hannes Eckardt und Sam Lutz kennen den programmatischen Markt aus unterschiedlichen Perspektiven. Eckardt war unter anderem bei Microsoft und AppNexus tätig und bringt fundiertes Know-how in den Bereichen AdTech, programmatischer Infrastruktur und Media-Vermarktung mit. Lutz prägt seit über 20 Jahren die Entwicklung der digitalen Werbung in der Schweiz als Unternehmer und Operator. «Aus meiner langjährigen Erfahrung weiss ich, wie herausfordernd es für Buyer geworden ist, die Supply Chain effizient und qualitativ hochwertig zu gestalten», wird Lutz zitiert. «Genau dort setzt Arclight an.»

Als lokaler Spezialist bietet Arclight Agenturen und Werbetreibenden moderne Audience-Targeting-Lösungen, kuratierte Medienumfelder und persönliche Beratung. «Wir glauben, dass erfolgreiche Curation nicht nur technologisches Know-how braucht, sondern vor allem Erfahrung, Marktverständnis und eine klare qualitative Haltung», so Eckardt. (pd/cbe)