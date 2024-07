Publiziert am 31.07.2024

Einwohnerinnen und Einwohner können ihr Dorf über die Website von BärnToday anmelden, heisst es in einer Medienmitteilung der Berner Lokalmedien von CH Media. Am 14. August werden aus allen Anmeldungen zehn Dörfer ausgelost, die anschliessend in einem Online-Voting gegeneinander antreten.

Das Dorf mit den meisten Stimmen gewinnt 1000 Tickets für das Meisterschaftsspiel der Super League YB gegen FC Lausanne-Sport am Samstag, 31. August 2024. Das zweit- und drittplatzierte Dorf gewinnt je 1000 Tickets für jeweils ein YB-Heimspiel später in dieser Saison.

Die Aktion wird über Radio, Online und Social Media durch den Radiosender Radio Bern1 und das Onlineportal BärnToday beworben, sowie vom Partner BSC Young Boys unterstützt. (pd/nil)