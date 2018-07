Basierend auf einer intensiven Analyse hat Plan.Net Suisse für Louis Widmer eine Digitalstrategie entwickelt, welche die Schwerpunkte in der Kommunikation mit den Kunden neu gewichtet. Die daraus resultierende Kampagne geht in punkto Aussage und Aussteuerung noch stärker auf die Anforderungen, Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Primär erfolgt die Kommunikation über Social-Media-Kanäle, während Search-Engine-Marketing und ein E-Newsletter flankierend zum Einsatz kommen. Ein Kernelement der Strategie ist die Optimierung der Kampagne in Echtzeit mittels Social-Media-Monitoring und weiteren Social-Media-Management-Tools. Die Kampagne startet im August in der Schweiz und wird drei Monate später in Österreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden ausgerollt.

Annemarie Widmer, Inhaberin von Louis Widmer, sieht ihr Unternehmen nun besser für die Herausforderungen digitaler Kommunikation gerüstet. «Ich freue mich, dass wir mit unserer Marke nun noch zielgerichteter, strukturierter und effizienter unsere Kommunikation im digitalen Umfeld auf- und auch ausbauen», wird sie in der Mitteilung zitiert. «Mit Plan.Net haben wir den idealen Partner gefunden, der uns in diesem Bereich strategisch und kreativ auf ein neues Level bringt.»

Verantwortlich bei Louis Widmer AG: Annemarie Widmer (Inhaberin), Götz Winter (Geschäftsführer), Andrea Haefner (Online Marketing Manager International); verantwortlich bei Plan.Net Suisse AG: Philipp Sauber (Geschäftsführer), Micha Seger (Creative Director), Holger Schicke (Beratung und Strategie), Sandra Oefinger (Teamleitung Social Media), Florian Helfrich (Text/Konzept), Lea Lee (Art Direction). (pd/cbe)