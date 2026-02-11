Büro Mätzener: Löwen-Familie wirbt für Salt Home

Das Büro Mätzener hat für Salt ein Fullbranding-Tram entwickelt, das bis Ende 2026 im Zürcher VBZ-Netz verkehrt. Das Tram wirbt für Salt Home mit dem Zürcher Löwen als zentralem Motiv.
Das Fahrzeug ist aussen und innen gestaltet. Der Innenraum ist in verschiedene Wohnbereiche unterteilt: eine Stube zum Streamen, ein Gamer-Zimmer und ein Home-Office für Video-Calls. In allen Bereichen werden Produkte und Leistungen von Salt Home präsentiert.
Die Bild-Umsetzungen wurden fast ausschliesslich mittels KI-generiertem Content erarbeitet. «Für diese Konzeptidee war KI tatsächlich ein Segen. Aber, die gesamte Umsetzung bis hin zur Produktion braucht auch mit KI-Tools die richtige Expertise und Zeit und bleibt ein kreatives Handwerk im Teamverbund», wird Dominik Mätzener, Geschäftsführer Büro Mätzener, in einer Mitteilung zitiert.
Christoph Schwarz, Director Brand Management & Marketing Communication bei Salt, erklärt: «Mit diesem Tram bringen wir die Power von Salt Home direkt und nah zu den Leuten in die Stadt. Der Löwe als Zürcher Stadtsymbol steht für Stärke und Qualität – Werte, die sich eins zu eins mit den Eigenschaften von Salt Home decken.» (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Salt: Fabrice Allegro (Chief Marketing Officer), Christoph Schwarz (Director Brand Management & Marketing Communication), Fernando Trabadelo (Marketing & Communication Manager); verantwortlich beim Büro Mätzener: Dominik Mätzener (Gesamtverantwortung), Christian Stüdi, Pedro Moosmann (Konzept), Julien Junghäni (Art Direction); Bildcomposing/Druckvorstufe: Lorenz Wahl; Druck/Beklebung: Realizer; Media- und Umsetzungspartner: APG|SGA.