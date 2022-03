MS Direct: Luca Graf wird neuer CEO

Der Verwaltungsrat der MS Direct Group hat Luca Graf zum neuen CEO der MS Direct AG ernannt. Er wird seine Stelle am 1. Mai 2022 antreten. «Wir freuen uns ausserordentlich, ihn als neuen CEO zu begrüssen, um unseren rasanten Wachstumskurs weiter zu beschleunigen», lässt sich Milo Stössel, Verwaltungsratspräsident der MS Direct Group, in einer Mitteilung zitieren. «Mit der neuen Organisation und Luca Graf an der Unternehmensspitze verstärken wir die Organisation und schaffen eine hervorragende Grundlage für das anstehende Wachstum und die Fortsetzung unseres Kurses als digitaler Vorreiter in der Fulfillment-Branche», so Stössel weiter.

Luca Graf ist gemäss Mitteilung ein «ausgewiesener E-Commerce-Logistik-Experte». Der 46-Jährige, promovierte Wirtschaftsingenieur verfügt als Head of Digital Innovation bei DSV und Panalpina über langjährige Erfahrung in der Digitalisierung von Logistikprozessen. Von Exoskeletten bis hin zu Drohneneinsätzen zur Optimierung der Prozesseffizienz schaue Graf auf eine «umfassende Erfolgsbilanz» zurück. Erwar zudem für viele Jahre als Head of Online & Direct Sales bei Swiss International Air Lines tätig, wo er mit swiss.com den umsatzstärksten Onlineshop der Schweiz verantwortet habe. Überdies war er Mitglied des Verwaltungsrats von Cargo sous terrain, dem Gesamtlogistiksystem, das den unterirdischen, flexiblen Transport kleinteiliger Güter in der Schweiz entwickelt.

Milo Stössel wird seine Funktionen als CEO der MS Direct Group und als Verwaltungsrat von MS Direct weiter ausüben. Er sagt gemäss Mitteilung weiter: «Wir sind für mehr als 200 Unternehmen im E-Commerce eine wichtige Stütze in ihrem Wachstum und planen in den nächsten Jahren diese Stellung weiter auszubauen.» Luca Graf werde den in den vergangenen Jahren eingeschlagenen Kurs weiterverfolgen. «Es ist mir eine Freude und Ehre, die Funktion des CEO bei MS Direct übernehmen zu dürfen. Das Unternehmen ist hervorragend aufgestellt. Ich betrachte die CEO-Funktion bei MS Direct als einmalige Chance, meine Erfahrungen als Macher und Umsetzer zusammen mit dem Team für unsere Kunden einzubringen», wird Graf zitiert.

MS Direct kombiniere bereits heute Logistikprozesse mit eigener Software und «machine learning»-Lösungen. Diese Technologie- Kompetenz werde das Ostschweizer Unternehmen in den kommenden Jahren ausbauen und weiter in die digitale Transformation der Logistik investieren. «Neben gezielten Automatisierungen unserer Lager werden wir eine einzigartige Cross-border Plattform entwickeln und damit unser Angebot weiter internationalisieren», verspricht Graf. (pd/tim)