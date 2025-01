Publiziert am 13.01.2025

In der Migros lassen sich zunehmend Lücken im Getränkeregal finden, wie 20 Minuten am Montag berichtete. Dies, da die Produkte der Marke Coca-Cola fehlen. Laut Schildern, die an den Regalen befestigt sind, sei die Migros in Verhandlungen mit den Lieferanten. Sie beten um Entschuldigung.

Genauere Angaben zu den Verhandlungen zwischen Coca-Cola und der Migros könnten aus juristischen Gründen allerdings nicht gemacht werden, wie Migros-Sprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir zitiert wird. Jedoch sollen Coca-Cola-Produkte in den nächsten Wochen schrittweise wieder geliefert werden.

Ein möglicher Grund der Verhandlungen laut 20 Minuten: die Preiserhöhung der Marke, die 2024 erneut erfolgte. Drei Jahre zuvor liess Coop aus Protest deswegen die Produkte aus Polen einliefern, Denner aus Tschechien. Heute ist Letzterer nicht vom Lieferproblem betroffen. (awe)