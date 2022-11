Flin: Lukas Günter steigt als Partner ein

Anfangs Oktober hat Flin das einjährige Jubiläum gefeiert. Nun verstärkt sich das Team um einen weiteren Partner. Lukas Günter steigt per sofort als Teilhaber der Agentur ein, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wir wissen, dass Lukas perfekt zu uns, unserem Angebot und unserer Philosophie passt», wird Geschäftsführer Flavio Dal Din zitiert. Die Co-Founderin und die beiden Co-Founder haben in der Vergangenheit bereits mit Lukas Günter zusammengearbeitet. «Mit seinem breiten Know-How im Digital Marketing verstärkt er unser Angebot an der Schnittstelle zwischen Content- und Performance Marketing weiter», ergänzt Flurina Klarer.