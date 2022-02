Mit dem Erscheinen der Februar-Printausgabe vom Encore!-Magazin am 20. Februar 2022 in der Sonntagszeitung und Le Matin Dimanche schaltete die Encore!-Redaktion die erste Onlineausgabe des Magazins auf, wie es in einer Mitteilung heisst. Ab sofort könne die «Ästhetik begeisterte und luxusaffine» Leserschaft das Lifestyle-Magazin digital unter diesem Link geniessen – ganz nach dem Motto: wo auch immer du bist, Encore! begleitet dich, gedruckt und digital.

Somit werde das Magazin, das bisher in neun Printausgaben Trends aus den Bereichen Mode, Design, Lifestyle, Architektur, Genuss und Reisen zeigte, zum ständigen Begleiter. «Durch die digitale Ausgabe erhalten unsere Leserinnen und Leser neu die Möglichkeit, ohne Einschränkung die neusten Designs und Trends auch unterwegs auf ihren Handys und Tablets anzuschauen und mit Freunden zu teilen», lässt sich Chefredaktorin Renata Libal in der Mitteilung zitieren.

Nicht nur für die Leserschaft würden sich durch die digitale Ausgabe neue Möglichkeiten bieten, auch die Inserentinnen und Inserenten würden profitieren. «Mit der digitalen Ausgabe erhalten die Inserierenden auf einen Schlag mehr Werbefläche in einem attraktiven, redaktionellen Umfeld», so Philipp Mankowski, Managing Director bei Goldbach Group, der Werbevermarkterin von Encore!. Werbekundeninnen und Werbekunden würden so eine kaufkräftige und luxusaffine Leserschaft überall und jederzeit auf digitalem Weg erreichen. Allerdings seien die digitalen Werbeflächen ausschliesslich Inserentinnen und Inserenten vorbehalten, die in den Printausgaben präsent seien. Flankiert wird der Launch von einer nationalen Kampagne mit Inseraten, Online-Bannern und auf Social Media. (pd/tim)