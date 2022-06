Nach einem intensiven Bewerbungsprozess konnte der Schweizer Obstverband (SOV) Mäggy Stark als neue Leiterin der Abteilung Marketing und Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung gewinnen. Die gebürtige Appenzellerin wechselt vom Landwirtschaftlichen Informationsdienst (LID) in Bern, wo sie derzeit den Bereich PR und Kommunikation leitet und als Projektleiterin im Auftrag des Schweizer Bauernverbands den neuen Markenauftritt und die Kampagne «Schweizer Bäuerinnen & Bauern, für dich» realisiert.

Stark bringt laut einer Mitteilung über 25 Jahre Erfahrung in Marketing und Kommunikation in den Bereichen Landwirtschaft, Tourismus und Versicherung mit. Ihre Erfahrungen als Geschäftsführerin, ihr Master in Brand- und Marketingmanagement und ihr Studium in Betriebswirtschaft runden ihr Berufsprofil ab. Sie wird die Geschäftsstelle ab dem 3. Oktober 2022 mit einem 100-Prozent-Pensum verstärken und die Leitung des vierköpfigen Teams übernehmen. «Ich freue mich sehr, die Professionalisierung des Verbandes weiter voranzutreiben und die starken Marken Schweizer Früchte und Schweizer Apfelsaft weiterzuentwickeln», wird Stark zitiert.

Mäggy Stark folgt auf Christian Schönbächler, der eine Agentur für politische Kommunikation aufbaut. Mit ihm als Kampagnenleiter konnte der SOV laut Mitteilung «die beiden extremen Agrarinitiativen gewinnen, eine neue, dynamische und moderne Absatzförderungskampagne für Schweizer Früchte und Schweizer Apfelsaft lancieren sowie die interne und externe Kommunikation weiter professionalisieren». Schönbächler habe die Direktion in den verschiedenen politischen Dossiers stark unterstützt und so eine neue Positionierung des Schweizer Obstverbandes ermöglicht. (pd/cbe)