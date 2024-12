Publiziert am 04.12.2024

Die Episoden zeigen unter anderem die frühere Profi-Skifahrerin Sanne, die nach einem Lawinenunglück wieder zurück in den Sport fand, sowie den Engelberger Freeride-Pionier Geny Hess, der als einer der Ersten die heute international bekannten Routen befuhr. Eine weitere Episode begleitet den ehemaligen Freeride World Tour Athleten Patrick «Whisky» Ambühl beim Skifahren mit seinem Sohn. Auch die Profi-Freerider Kye Peterson, Jérémie Heitz und eine Skifahrerin namens Linda sind Teil der Serie.

Die Videokampagne spielt in der Zentralschweizer Destination Engelberg-Titlis, die für ihre «Big 5»-Freeride-Abfahrten bekannt ist. Diese fünf Routen – Laub, Sulz, Steintäli, Steinberg und Galtiberg – können ohne Unterbrechung befahren werden, wie Engelberg-Titlis in einer Mitteilung schreibt. Der neue Mammut Store in Engelberg bietet kostenlose Tests von Sicherheitsausrüstung an.

«Wir freuen uns sehr darüber, dass die vielseitigen Wintersport-Storys aus Engelberg solch eine bedeutende Rolle in der Kampagne spielen», wird André Wolfensberger, Head of Marketing bei Engelberg-Titlis Tourismus, in der Mitteilung zitiert.

Die Serie ist auf engelberg.ch/mountain-of-angels verfügbar. (pd/cbe)