Fussball-WM: «Man muss die Fifa in Schutz nehmen»

Publiziert am 23.06.2026

Die Fifa rechnet mit rund sechs Milliarden Zuschauern für die aktuelle Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Marken wie Coca-Cola sind bereit, über 100 Millionen Dollar zu zahlen, um als Hauptsponsor aufzutreten. Die Marke, die bisher vermutlich am meisten profitiert hat, ist ironischerweise kein Sponsor. Im Gegenteil. Levi’s musste sein Logo vom Stadion in San Francisco bedecken, weil es nicht zu den Partnern des Events gehört. Die Jeansmarke hat das Logo aber so bedeckt, dass die Form noch erkennbar ist. Daraus ist ein virales Symbol für die Zensur der Fifa entstanden. «Gutes Marketing holt auch Nicht-Fussballfans ab», stellt Redaktorin Sandra Porchet fest. Verleger Matthias Ackeret zeigt Verständnis für die Fifa: Es sei normal, dass der Veranstalter seine Sponsoren schützen wolle, zumal die Partnerschaften Millionen von Dollar kosteten.

Auch in der Rubrik Good News/Bad News bleibt die WM ein Thema. In seiner WM-Kampagne hat Migros einen Fauxpas begangen. Porchet erklärt, warum für die Romands «70» nicht gleich «70» ist und lobt die Migros für die schnelle Reaktion.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (spo)