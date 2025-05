Sponsoren | Susanne Wille: «Manche vergleichen es mit dem Superbowl»

Publiziert am 06.05.2025

In den nächsten Wochen finden zwei internationale Grossevents in der Schweiz statt: der Eurovision Song Contest (ESC) in Basel und die Fussball-Euro der Frauen. Für Sponsoren sind sie eine grosse Chance. Die Veranstaltungen bieten «eine einmalige Reichweite in Europa», stellt Redaktorin Sandra Porchet fest.

Und: SRG-Generaldirektorin Susanne Wille hat eine Replik zu einem kritischen Artikel der Schweiz am Wochenende geschrieben. Ob der aussergewöhnliche Gastbeitrag überzeugt? Für Verleger und Chefredaktor Matthias Ackeret zeigt es auch, dass «die ganze Medienlandschaft in Bewegung ist».

In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.