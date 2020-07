Mediaschneider: Manfred Strobl verlässt die Agentur

An der Spitze von Mediaschneider kommt es zu einem Wechsel. Manfred Strobl, seit 2015 CEO, verlässt die Agentur per Ende September 2020. Nach sechs Jahren wolle er zunächst eine Auszeit nehmen und sich dann neuen Herausforderungen stellen, heisst es in der Mitteilung. Urs Schneider, Gründer und VR-Präsident, übernimmt die Aufgaben des CEO per 1. September 2020 für mindestens ein Jahr.





Manfred Strobl habe Mediaschneider in den letzten sechs Jahren mit sehr grossem Engagement weiterentwickelt und erfolgreich in der digitalen Welt positioniert, heisst es weiter. Mit seiner umsichtigen, agilen und persönlichen Art als CEO habe er mit seinen Mitarbeitenden wesentliche Key Accounts für die Agentur gewonnen. In den letzten fünf Jahren entwickelte sich der Umsatz immer im zweistelligen Prozentbereich. «Darum bedauern wir seinen Entscheid sehr, aber respektieren seinen Wunsch nach Veränderung», erklärt Urs Schneider. (pd/wid)