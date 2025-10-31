PostFinance: Männer tragen Frauennamen auf dem Trikot

Publiziert am 31.10.2025

PostFinance lanciert mit der Kampagne «Zwei Ligen. Eine Leidenschaft» eine Sichtbarkeitsoffensive für das Fraueneishockey. Der Name von Lara Christen wird stellvertretend für das gesamte Women's-League-Team auf den Trikots der SCB-Männer zu sehen sein. Zusätzlich sind weitere Spielerinnen der SCB-Frauen bei einer Autogrammstunde vor Ort, erscheinen auf dem Videowürfel und den LED-Banden sowie als lebensgrosse Figuren. MySports begleitet die Aktion mit Interviews, Porträts und Hintergrundbeiträgen, wie es in einer Mitteilung heisst.

PostFinance engagiert sich seit 25 Jahren im Schweizer Eishockey und ist seit der Saison 2022/23 Haupt- und Namensrechtpartnerin der PostFinance Women's League. «Wir trainieren genauso hart, kämpfen mit derselben Leidenschaft – und freuen uns, dass dieser Einsatz sichtbar wird», wird Lara Christen zitiert. Ramon Untersander, Captain des SC Bern, erklärt: «Wir tragen stellvertretend für die SCB Frauen den Namen von Lara auf dem Rücken, weil uns dieselbe Leidenschaft verbindet.»

Das Engagement zeigt laut Angaben von PostFinance Wirkung: Die Zahl der lizenzierten Spielerinnen ist seit 2021/22 um 24 Prozent gestiegen, die Bekanntheit der Liga hat sich verdreifacht, die Zuschauerzahlen haben sich versiebenfacht. Über 48'000 Fans besuchten letzte Saison die Spiele der PostFinance Women's League. Den Zuschauerrekord hält der EV Zug mit 4136 Besuchern beim Playoff-Halbfinal gegen Davos am 15. März 2025. (pd/cbe)