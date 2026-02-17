Publiziert am 17.02.2026

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht eine strategische Neuausrichtung, schreibt Swissper in einer Medienmitteilung. Statt einzelner Kampagnen soll das Influencer-Marketing als «dauerhafte Infrastruktur innerhalb der Markenführung» funktionieren. Swissper entwickelt dafür eine Jahresplanung mit definierten Creator-Rollen, ausgerichtet auf die Sortimentsbereiche Fashion, Beauty und Home.

Saisonale Handelsphasen wie Muttertag, Ostern, Schulanfang und Black Friday werden dabei nicht separat bespielt, sondern in ein ganzjähriges Konzept integriert. «Swissper hat sehr genau verstanden, welche Rolle Creator Marketing künftig in unserer Marken- und Handelsstrategie einnehmen sollen», lässt sich Sabrina Jagode, Head of Content Factory & Social Media bei Manor, zitieren.

Swissper sieht das Mandat als strategischen Schritt im Schweizer Retail-Markt. «Retail steht vor der Aufgabe, Markenführung, Inspiration und Handel enger zu verzahnen», wird Kevin Toma, CEO von Swissper, in der Medienmitteilung zitiert. «Creator sind dabei kein Add-on, sondern Teil der Markeninfrastruktur.» (pd/nil)