Ticketmaster Schweiz: Marc Boehrer wird Geschäftsführer

Publiziert am 25.11.2024

Marc Boehrer wird Geschäftsführer von Ticketmaster für den Schweizer Markt. Boehrer bringe eine Fülle an kommerzieller und vertrieblicher Erfahrung in der Schweizer Ticketing- und Eventbranche mit und verstärkt damit das Team, heisst es in einer Mitteilung. Boehrer kommt von See Tickets (ehemals Starticket) zu Ticketmaster, wo er seit 2015 in verschiedenen Positionen tätig war, zuletzt als Sales Director.



Klaus Zemke, Ticketmaster’s Regional Vice President, Central Europe, sagte: «Boehrers tiefes Verständnis der Schweizer Ticketing-Landschaft und seine bewährte Fähigkeit, Teams zu führen und zu vergrössern, machen ihn zur idealen Wahl, um Ticketmaster Schweiz in das nächste Kapitel zu führen.»



Zu seiner Ernennung sagte Boehrer: «Ich bin stolz darauf, in einer für das Unternehmen und die Branche so spannender Zeit zu Ticketmaster Schweiz zu kommen. Der Schweizer Live-Event-Sektor ist stetig gewachsen und bietet noch mehr Möglichkeiten für Innovation und Expansion. Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team hier zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden weiterhin aussergewöhnliche Ticketing-Lösungen und den Fans einen hervorragenden Kundenservice zu bieten.»



Die Nachricht folgt auf die kürzliche Ernennung von Jannick Hülshoff zum Geschäftsführer für Deutschland, was Ticketmasters Engagement für die Stärkung seiner Führungsposition in Zentraleuropa unterstreicht. (pd/wid)