SRK: Marc Trauffer wird neuer Botschafter

Publiziert am 01.05.2026

Der Musiker und Unternehmer Marc Trauffer engagiert sich künftig als Botschafter für das Schweizerische Rote Kreuz (SRK). Er setzt sich dabei zunächst in zwei Bereichen ein: der Integration geflüchteter Menschen sowie der Rettungsorganisation Redog.

Seinen ersten Einsatz absolviert Trauffer bei einem Integrationsprojekt des SRK Kanton Solothurn. «Ich freue mich sehr auf die künftigen Einsätze als Botschafter der ältesten Hilfsorganisation der Schweiz. Ich will dazu beitragen, die humanitäre Tradition der Schweiz zu stärken und weiterzuführen», wird Trauffer in einer Mitteilung zitiert.

Als leidenschaftlicher Hundehalter mit zwei Berner Sennenhunden verbindet ihn zudem eine persönliche Nähe zur Redog. Im Juli wird er ein Training der Gelände- und Verschütteten-Suche der Redog -Regionalgruppe Berner Oberland besuchen.

Trauffer ergänzt einen Kreis bestehender SRK-Botschafterinnen und -Botschafter, zu dem unter anderem Sprinterin Mujinga Kambundji, Musikerin Naomi Lareine, Schlagersängerin Linda Fäh und Schwingerkönig Christian Stucki gehören. (pd/cbe)