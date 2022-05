Signifikant: Marcel Blattner wird Verwaltungsrat

Im Zuge des anhaltenden Wachstums verstärkt Signifikant den Verwaltungsrat um Marcel Blattner. Er verfügt laut einer Mitteilung «über grosse Erfahrung in der Analyse von Kampagnendaten und spricht im Zusammenhang mit Signifikant von einer zukunftsweisenden Methodik».

«Was Signifikant in den letzten Jahren entwickelt hat, hebt sich von allem ab, was ich bisher gesehen habe und erlaubt eine beeindruckende Analysetiefe und Verlässlichkeit. Hier spielen nicht nur die Algorithmen eine Rolle, sondern die gesamte Methodik, wie beispielsweise die Verbesserung der Daten mit Informationen aus eigenen Datenbanken», so Blattner. «Für die Zukunft sind einige spannende Weiterentwicklungen geplant und ich freue mich sehr, diese aktiv zu begleiten.»

Blattner ist Principal Data Scientist am Swiss Data Science Center der ETH. Zuvor war er Chief Data Scientist der TX Group, wo er Projekte in den Bereichen Computer Vision, NLP und Optimierung leitete.

«Marketing Mix Modelling ist für die Kampagnenanalyse eines der wichtigsten Instrumente – insbesondere mit dem Wegfall der 3rd Party Cookies. Dementsprechend wachsen wir im Moment sehr stark», wird Esther Cahn, CEO von Signifikant, in der Mitteilung zitiert. «Unsere Kunden sollen sich jederzeit darauf verlassen können, dass bei uns die performantesten Methoden angewendet werden und das Ganze seriös wissenschaftlich abgestützt ist. Ich freue mich deshalb sehr darüber, dass uns Marcel Blatter dabei unterstützt diesen Weg auch in Zukunft konsequent zu gehen.»

Signifikant ist ein Marketing-Technology-Start-up mit einer selber entwickelten Marketing-Mix-Modeling-Lösung, mit der sie einige der grössten Werbeauftraggeber der Schweiz dabei unterstützt, die Wirkung und somit den ROI ihrer Marketingkampagnen zu steigern. (pd/cbe)