ODDO BHF: Marielle Garandet wird Senior Sales Managerin

ODDO BHF Asset Management verstärkt sein Vertriebsteam in der Schweiz mit der Ernennung von Marielle Garandet als Senior Sales Managerin für die Westschweiz mit Sitz in Genf. Dies heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Marielle Garandet verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung und des Fondsvertriebs und hat für mehrere renommierte Unternehmen in Paris und London gearbeitet. Bevor sie zu ODDO BHF Asset Management kam, war sie über sechs Jahre lang als Managing Director bei der Capital Group für den Vertrieb von Investmentfonds an Kunden in der Westschweiz verantwortlich.

«Marielle ist eine ausgewiesene und dynamische Finanzexpertin und wir freuen uns, sie in unserem Team begrüssen zu dürfen. Ihre langjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung, insbesondere in der Schweiz, wird es uns ermöglichen, unsere hohen Servicestandards beizubehalten sowie unsere Ambitionen, auf dem Schweizer Markt weiter zu wachsen, zu festigen», sagt Bertrand Levavasseur, Head of Sales & Client Service für die Schweiz, Nordics, Italien, Iberia und Middle East bei ODDO BHF Asset Management. (pd/wid)