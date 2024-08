Gastro Stadt Zürich stellt das klassische Rezept der Koch- oder Servicelehre auf den Kopf: Angehende Köchinnen und Gastgeber machen neu nach dem Rotationsprinzip eine zwei- oder dreijährige Reise durch die Gastronomie und Halt bei verschiedenen renommierten Restaurants. Dabei entdecken sie das vielseitige Leben in der Küche oder im Service, treffen auf Küchengötter, Chefs de Service, Baristas, Sommeliers und lernen wichtige Skills. Vom ersten Tag an sind sie Teil einer Community, die während ihrer Ausbildung stetig wächst. Gleichzeitig legen die Lernenden den Grundstein für eine nationale oder internationale Karriere mit Weiterbildungsmöglichkeiten an Fachschulen in Gastronomie und Hotellerie.





MetaDesign hat für dieses Modell innerhalb von sechs Wochen die komplette Marke entwickelt – vom Namen über die visuelle Identität bis zur Website, schreibt die Agentur. Der Name Roast & Host soll den vielseitigen und verbindenden Charakter der Ausbildung auf den Punkt bringen, schreibt die Agentur. Das vielfarbige visuelle Konzept spiegle die flexible, bausteinartige Art der Ausbildung, welche die Lernenden ein Stück weit mitbestimmen könnten. Der intuitive Look & Feel der Website und die leicht verdauliche Kommunikation stünden sinnbildlich für die Ausbildung, heisst es weiter.

Die Social-Media-Kampagne für Roast & Host wird von Bagels of Berkeley entwickelt und erscheint im Sommer. (pd/wid)