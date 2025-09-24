Publiziert am 24.09.2025

Die Propaganda Marketing AG hat am Dienstag ihren Betrieb eingestellt. Das Unternehmen teilte auf seiner Website mit, dass «äussere Faktoren stärker als unsere Kräfte» waren.

Bereits erteilte Aufträge können nicht mehr ausgeführt und neue nicht mehr entgegengenommen werden. Bereits gelieferte Werbemittel für bevorstehende Aufträge können am Freitag abgeholt werden.

Die Agentur war auf Below-the-line-Marketing spezialisiert und bot laut Handelsregister Dienstleistungen in den Bereichen Ambient Media, Werbung, Promotion, Sonderwerbeformen, Plakataushang und Flyerverteilung an. Weitere Geschäftsfelder umfassten Mediaplanung, Mediaeinkauf sowie die Beratung in Marketingstrategie und Umsetzung von Werbemassnahmen.

2021 hatte sich das Unternehmen von «Propaganda Zürich AG» in «Propaganda Marketing AG» umbenannt und seinen Marktauftritt modernisiert. Damals wurde eine neue Website mit Plakatgalerie lanciert und das Angebot um digitale Leistungen wie Geo Targeting, Smart Screens und Social Media Marketing erweitert (persoenlich.com berichtete).

Die Agentur war aus der Kulturwerbung mit Plakaten gewachsen und verfügte über eine Sammlung von Kulturplakaten der letzten zwei Jahrzehnte.

Eine Anfrage an den CEO blieb bislang unbeantwortet. (cbe)