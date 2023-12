Migros: Marketingchefin verlässt Unternehmen

Vor einer Woche hat sich Nadine Hess auf ihrem LinkedIn-Profil von ihren Kollegen und Geschäftspartnern verabschiedet. Hess arbeitete insgesamt 15 Jahre bei der Migros, die letzten drei Jahre als Marketingchefin des Genossenschaftsbundes.

Sie nimmt eine Auszeit

Zu den Gründen für ihren Abgang macht Hess keine Angaben. In ihrem Posting auf LinkedIn schreibt sie, «man soll ja gehen, wenn's am schönsten ist.» Wo Hess in Zukunft arbeiten wird, könne sie nicht nicht sagen. «Da ich zuerst noch eine Auszeit nehme, kann ich noch keine genaue Information zu meinem nächsten Job machen», teilt Hess auf Anfrage von persoenlich.com mit.

2008 begann Nadine Hess ihre Arbeit beim orangen Riesen als Projektleiterin in der Marktforschung. Später verantwortete sie die Leitung der Migros-Marken. Nach fünf Jahren als Leiterin des Brand Managements stieg sie 2020 schliesslich zur Leiterin Direktion Marketing Kommunikation auf.

Marketing-Abteilung wurde erweitert

Der neue Leiter der Direktion Marketing & Kommunikation der neuen Migros Supermarkt AG heisst Rémy Müller (persoenlich.com berichtete). Seine Abteilung ist aus einem Zusammenschluss der bisherigen Direktion Kommunikation & Medien und der Abteilung Marketingkommunikation entstanden, die Nadine Hess geleitet hat (persoenlich.com berichtete). (nil)