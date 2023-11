Migros: Kommunikation und Marketing werden fusioniert

Wie das Fachportal Konsider am Montag meldete, passt der Migros-Konzern seine Strukturen in den Bereichen Medien, Kommunikation und Marketing an. So werde die Direktion Kommunikation & Medien des Migros Genossenschafts Bundes (MGB) «in grossen Teilen» zusammen mit dem Bereich Marketing des MGB in die Abteilung Marketingkommunikation der neuen Migros Supermarkt AG überführt, steht bei Konsider. Auf Anfrage von persoenlich.com bestätigt Marcel Schlagger, Leiter Medienstelle, den Vorgang. Ziel sei es, die Kommunikation an die Kundinnen und Kunden des Supermarkt-Geschäfts aus einer Hand zu führen und die Bespielung und Entwicklung der Kanäle für die Supermarkt-Themen zentral zu steuern, schreibt Schlatter.

Martin Nellen verlässt Unternehmen

Die Abteilung Marketingkommunikation werde per Anfang 2024 ihre Aktivitäten aufnehmen, heisst es im Artikel von Konsider. Designierter Leiter sei Rémy Müller, zur Zeit Leiter Marketing-Kommunikation & E-Commerce bei der Migros-Tochter Denner. Gegenüber persoenlich.com bestätigt Martin Schlagger von der Medienstelle, dass mit dem Zusammenschluss von Kommunikation und Marketing der bisherige Direktionsleiter Martin Nellen «seine Aufgaben per Ende Jahr abgeben wird». Das Leitungsteam von Kommunikation & Medien wird aufgelöst.

Damit endet bei der Migros die Ära der innerhalb des Konzerns eigenständigen Unternehmensmedien, deren Geschichte bis in die Anfänge des Unternehmens in den 1930er-Jahre zurückreicht. Die Firma Migros-Medien, welche unter anderem die Wochenzeitung Migros-Magazin und weitere Publikationen herausgab, wurde 2018 in die damals neu entstandene Direktion Kommunikation & Medien des Migros-Genossenschafts-Bunds integriert – die nun in der neuen Marketingabteilung aufgeht. (nil)