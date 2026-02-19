Publiziert am 19.02.2026

Den Jurierungsprozess leitet neu ein Co-Präsidium: Lara Jelinski, Chief Growth Officer Central Europe & CEO Media Switzerland bei Dentsu und Daniel Fischer (Positioning & Planning Lead bei Swiss Re. Die Doppelspitze soll einen kollaborativen Ansatz etablieren, der fachliche Vielfalt und strategische Tiefe verbindet (persoenlich.com berichtete). Bis am 6. März 2026 können sich interessierte Fachleute für die Jury bewerben. Die Jurierung findet in zwei Runden am 2. Juli und 3. September in Zürich statt.

Ausschlaggebend für eine Auszeichnung sind messbare Resultate und nachweislich erreichte Ziele – unabhängig von Budget oder Absender. Die Kategorien gliedern sich neu in Industriekategorien, die den Einfluss auf die Unternehmensleistung messen, sowie Spezialkategorien für spezifische Kontexte.

Ab dem 9. März können Marketingmassnahmen eingereicht werden, die zwischen Januar 2024 und Dezember 2025 in der Schweiz umgesetzt wurden. Die Preisverleihung findet am 19. November 2026 statt. (pd/nil)