Ad.X AG regelt die Nachfolge: Seit dem Jahr 2000 ist die Ad.X AG im Classified-Markt für die crossmediale Abwicklung in sämtlichen Medienkanälen, on- und offline, aktiv. Nun werde es Zeit, die Firma in neue Hände zu übergeben, schreibt der Gründer Werner Baumann in einer Mitteilung vom Dienstag.

«Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen mit Moreno und Elvira Cavaliere eine Nachfolge präsentieren kann, die meine hohen Qualitätsansprüche voll und ganz teilt. Die beiden übernehmen per 1. Januar 2020 das gesamte Aktienkapital und werden Markus Bucher als neuen Geschäftsführer einsetzen», schreibt Baumann.

Moreno Cavaliere werde als künftiger VR im strategischen Bereich sein langjähriges Know-how aus der Medienbranche einbringen. Markus Bucher als ehemaliger Managing Director der Publiconnect AG verfüge über eine langjährige Verkaufs- und Führungserfahrung im Medienbereich – insbesondere im Bereich der Classifieds. Er habe eine hohe Affinität zu den digitalen Medien. Bucher wird bei Ad.X spätestens am 1. März 2020 starten.

Baumann werde nach 19-jähriger Tätigkeit dem Unternehmen künftig als Senior Advisor in einem Teilzeitpensum noch einige Zeit zur Verfügung stehen. (pd/eh)