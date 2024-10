Sport Forum Schweiz: Markus Wolf oder Nicola Spirig mit dabei

Publiziert am 31.10.2024

Das Sport Forum Schweiz feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Ursprünglich waren drei Kandidaten für das Amt des Swiss-Olympic-Präsidenten vorgesehen, doch nun hat der frühere Judoka und FDP-Politiker Sergei Aschwanden seine Kandidatur zurückgezogen. Damit kämpfen noch Alt-Bundesrätin Ruth Metzler-Arnold und Markus Wolf, der frühere Geschäftsführer von Swiss-Ski, um die Nachfolge von Jürg Stahl. Stahl tritt nach sieben Jahren aufgrund der Amtszeitbeschränkung als Präsident des Sport-Dachverbandes zurück.

Die Wahl wird am 22. November, im Rahmen der ordentlichen Versammlung des Sportparlaments, stattfinden. Bereits vorab treffen die Anwärter beim Sport Forum Schweiz im KKL Luzern aufeinander, heisst es in der Mitteilung vom Sport Forum Schweiz. Am 7. November werden sie ihre Visionen für den Schweizer Sport präsentieren. Ihre Ansätze werden wegweisend sein, besonders im Hinblick auf die möglichen Olympischen Winterspiele 2038, die Grossevents und die zukünftige Ausrichtung des Sports in der Schweiz.

Hans-Willy Brockes, CEO des ESB Marketing Netzwerks und Veranstalter des Sport Forums, unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung: «Das Sport Forum Schweiz ist seit 30 Jahren der Treffpunkt, wo nicht nur über die Gegenwart, sondern vor allem über die Zukunft des Sports gesprochen wird. Die Visionen der Kandidierenden für das Swiss-Olympic-Präsidium werden den Schweizer Sport in den nächsten Jahrzehnten prägen.»

Neben der Swiss-Olympic-Wahl stehen hochaktuelle Themen wie Frauensport, Sports-Tech, Sponsoring und Nachhaltigkeit im Fokus des Forums. Grossevents wie die Women’s Euro 2025 und die Erfolge der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft werden ebenfalls beleuchtet. Welche Effekte haben diese Ereignisse auf den Breitensport und die Sponsorenlandschaft? Diese und weitere Fragen werden in spannenden Diskussionen und Vorträgen behandelt.

Prominente Athleten wie Nicola Spirig und Stefan Garlicki werden ihre persönlichen Erfahrungen teilen, während internationale Marken wie Red Bull Racing und Swiss-Ski über die neuesten Entwicklungen in der Sporttechnologie und im Sponsoring sprechen. Das Networking kommt am Kongress ebenfalls nicht zu kurz: Der Community-Run von Muuvr am ersten Abend und die Bitpanda Sports Night im Hotel Schweizerhof bieten ideale Gelegenheiten, um sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Der Kongress findet am 7. und 8. November 2024 im KKL Luzern und im Hotel Schweizerhof statt. (pd/wid)